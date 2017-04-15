ГПУ поки не підтверджує інформацію про втечу до Росії 4-х екс-беркутівців

У Генеральній прокуратурі України (ГПУ) не мають підтвердження інформації про втечу до Росії чотирьох екс-співробітників спецпідрозділу "Беркут", які підозрювалися у вбивствах активістів Революції гідності.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив прокурор відділу ГПУ Олександр Ковальчук.

"Ця інформація перевіряється... Зараз зроблено відповідні запити. У нас офіційних даних про те, що вони виїхали в Росію, немає", - зазначив Ковальчук.

При цьому він уточнив, що відповідна інформація має надійти від Держприкордонслужби України.

Раніше стало відомо, що звільнений Апеляційним судом Києва екс-беркутівець Віталій Гончаренко та ще троє його колишніх колег втекли в Росію. Про це він та інші колишні співробітники харківського батальйону "Беркут" заявили, опублікувавши відеозвернення на Youtube, яке записали нібито на території Росії.

З усієї четвірки лише у Віталія Гончаренко був запобіжний захід - Апеляційний суд Києва відпустив його з-під арешту під особисте зобов'язання, він повинен з'являтися у суд на першу вимогу.