Гончаренко та ще троє екс-беркутівців, підозрюваних у вбивствах на Майдані, втекли до Росії

Звільнений Апеляційним судом Києва під чесне слово екс-беркутівець Віталій Гончаренко та ще троє його колишніх колег втекли до Росії.

Про це виданню "Цензор.НЕТ" повідомив їхній адвокат Валентин Рибін.

Разом з Гончаренком до сусідньої країни поїхали колишні співробітники харківського "Беркуту" Олександр Костюк, Владислав Мастега і Артем Войлоков. Усі четверо проходять у справі про вбивства і переслідування активістів Євромайдану.

Адвокат Валентин Рибін не називає виїзд екс-беркутівців в Росію втечею.

"13 квітня вони тихенько сіли на автобус і поїхали в Росію. За внутрішніми паспортами, відкрито і абсолютно спокійно ... Тільки не втекли, оскільки не були під запобіжними заходами, а виїхали в безпечне місце", - сказав він.

З усієї четвірки лише у Віталія Гончаренко був запобіжний захід - Апеляційний суд Києва відпустив його з-під арешту під особисте зобов'язання, він повинен з'являтися у суд на першу вимогу.

За словами адвоката, у Костюка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання закінчився у березні, Войлоков і Мастега перебували під домашнім арештом і 13 квітня його термін минув.

Наступного дня після втечі екс-беркутівці записали відеозвернення. Вони заявили, що під час Майдану виконували конституційний обов'язок, але протягом останніх трьох років вони піддаються переслідуванням.

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Колишньому бійцеві харківського "Беркуту" Віталію Гончаренко інкримінують понад 33 замахи на вбивство під час розгону учасників Революції Гідності. Йому змінювали реальний арешт на домашній, але він багато разів саботував слідство. Також Гончаренко і ще один екс-беркутівець Олександр Бєлов підозрюються у вбивстві трьох "майданівців" 18 лютого 2014 року. Ще двоє екс-беркутівців підозрюються в тому, що в січні 2014 року скинули з колонади на вулиці Грушевського двох мітингувальників.

Після подій на Майдані усі четверо продовжували працювати в поліції до червня 2016 року, поки їх не заарештували. У підсумку їз усієї четвірки під вартою опинився лише Гончаренко.