Каськів звинувачує Омельченка

- Пане Каськів, Ви вже багато коментували вчорашній інцидент, коли міліціонер поранив одного з активістів “Пори”, який розвішував плакати. Скажіть чітко: кого персонально Ви звинувачуєте?

- Ми сьогодні можемо абсолютно відповідально сказати про те, що Омельченко використовує правоохоронні органи, яким дав вказівку блокувати нашу виборчу кампанію. Дійшло до того, що пострілом у спину представники правоохоронних органів поранили нашого активіста, який здійснював агітацію.

Я вже не кажу про те, що Омельченко давав пряму вказівку зривати біг-борди Кличка. У Києві спостерігаються масові й масштабні факти чорного піару та зловживання адміністративним ресурсом.

- Але ж факти чорного піару щодо Омельченка непоодинокі і з вашого боку...

- Я можу абсолютно відповідально заявити, що це дія абсолютно одностороння – лише Омельченко використовує чорний піар. З боку Кличка - я не знаю жодного факту, принаймні публічного, аби хтось звинуватив його в тому, що він веде нечесну кампанію проти Омельченка.

- Кияни нещодавно отримали в поштові скриньки газету “Правда про Кличка”, де йдеться про його зв’язки з паном Бакаєм...

- Я не можу таке коментувати. По-перше, я особисто не був свідком зустрічей, переговорів, будь-яких контактів між Кличком і Бакаєм, якщо такі й були. Від себе скажу, що я сумніваюся в тому, що в них є якісь спільні інтереси.

- Вас звинувачують у тому, що ваш блок украв символіку “Нашої України”...

Я не брав участі в розробці цієї символіки. І досить неоднозначно її сприймаю. Це справа технологів, а не політиків – коментувати символіку. Крім того, я вважаю, що від символіки не так багато залежить. Для нас набагато важливіша суть того, що ми робимо, а не форма, через яку це презентується.

- Чимало ваших колег із блоку (“пеерпісти”) зараз у таборі Юлії Тимошенко. Які ваші відносини з БЮТ?

Позиція Юлії Тимошенко, на жаль, підірвала створення помаранчевої коаліції вже тоді, коли це було реальністю, коли були узгоджені всі технічні питання. Щодо відносин, то наша критика завжди відкрита, чесна і не має на меті дискредитувати БЮТ. Агітації чи проти Блоку Юлії Тимошенко ми не ведемо, навіть наші пікети проти БЮТ називались “дружні”.

-Чи маєте ви намір продовжувати якусь діяльність у Білорусі, коли стало очевидно, що потужних акцій протесту там не буде?

- Цими днями ми відправили кілька десятків наших активістів у Білорусь, для участі в демонстраціях на знак солідарності з білоруським народом.

“Пора” категорично не визнає результати виборів у Білорусі. Ми наполегливо закликаємо українську владу чітко оголосити свою позицію щодо фальсифікацій і вимагаємо припинити будь-які офіційні відносини між Білорусією та Україною. Наша держава має зайняти позицію, тотожну позиції Європейського Союзу щодо білоруських виборів.

Ви, напевне, добре знаєте, що нещодавно мене в Білорусі оголосили персоною нон-грата, і я був депортований режимом Лукашенка.

Ми співпрацюємо з білоруськими організаціями давно. Нашим традиційним партнером, ще з часів зародження громадянської кампанії “Пора”, є білоруська громадська організація “Зубр”. Майже два роки тому ми підписали меморандум про співпрацю. Ми активно співпрацюємо з білоруськими демократичними організаціями, наші активісти постійно відвідують Білорусь.

Україна має зайняти дуже активну позицію на пострадянському просторі з підтримки демократичних рухів. Вона є сьогодні надією для тих народів, які перебувають під гнітом тоталітарних режимів.