У Кремлі заявили про наміри Путіна "закликати" Україну виконувати Мінські угоди

15:01, 17 квітня 2017
Політика
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У Кремлі також розповіли, що про інші "ініціативи" наразі невідомо.

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Президент Росії Володимир Путін має намір «закликати» Україну виконувати Мінські угоди в ході контактів лідерів «нормандської четвірки». Про це журналістам у Москві сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, з якими ініціативами виступить Росія на таких переговорах.

«Наразі про жодні нові ініціативи невідомо, принаймні, вони не готуються, і єдина ініціатива тут може бути - ще раз закликати українську сторону до виконання Мінських домовленостей, альтернативи цьому процесу немає», - заявив він.

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«Що стосується спілкування у «нормандському форматі» - ми поінформуємо вас», - підкреслив Пєсков.

При цьому він повідомив, що сьогодні у Путіна увечері заплановано «досить важливу» міжнародну телефонну розмову, але не сказав з ким.

«Ми вас будемо про неї інформувати», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, дипломатичні радники лідерів країн «нормандського формату» провели зустріч 6 квітня в Мінську.

Сторони домовилися продовжувати інтенсивні контакти у рамках «нормандського формату» з метою узгодження «дорожньої карти» виконання Мінських домовленостей.

Також під час зустрічі окремо акцентувалося на забезпеченні безпечних умов діяльності Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) на Донбасі і надання безперешкодного доступу до всіх окупованих територій.

14 квітня Пєсков не виключив, що у найближчій перспективі лідери «нормандської четвірки» - України, Німеччини, Франції і Росії - можуть поспілкуватися.

Довідка УНІАН: Росія, вимагаючи виконання Мінських угод від України, продовжує поставляти на окупований Донбас зброю, військову техніку, а також особовий склад для ведення бойових дій проти Збройних сил України. Крім цього, Кремль наполягає на проведенні виборів таким чином, аби не допустити українські політичні сили в регіон і фактично легалізувати проросійських бойовиків.

Таким чином, Росія робить усе, щоби зберегти свою присутність на окупованому Донбасі, що прямо суперечить Мінськими угодами.

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Теги: #Мінськ#Кремль