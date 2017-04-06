Клімкін не очікує прориву від зустрічі помічників лідерів "нормандської четвірки" у Мінську

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що не очікує прориву від зустрічі помічників лідерів "нормандської четвірки" у Мінську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

Читайте такожКлімкін висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалим під час вибуху в метро Петербурга

Клімкін розповів, що на зустрічі помічників лідерів країн "нормандської четвірки" Україну представляє Костянтин Єлісєєв.

"Зустріч відбувається на рівні дипломатичних радників. Домовленість про цю зустріч була досягнута під час розмови президента України з канцлером Німеччини і з президентом Франції. Основна тема розмови - це можливість натиснути на Росію і досягти того, що вона буде виконувати основні моменти, пов'язані з припиненням вогню", - заявив Клімкін.

Він сказав, що зустріч стосуватиметься ключових моментів, але "ми, звичайно, не віримо, що вона вирішить все".

"Другий фундаментальний момент, який обговорюється – це кроки, які потрібно зробити прямо зараз для звільнення заручників, а також, звичайно, і концепція "дорожньої карти". Як ви знаєте, тут у нас відсутній жодний прогрес, оскільки логіка Росії, вона суперечить нашій спільній позиції із німецькими та французькими друзями. Вона фундаментально суперечить, тому результат будемо знати наприкінці дня, і в залежності від цього будем приймати рішення про подальші кроки", - заявив Клімкін.

"Я від неї особливого прориву не очікую, і, зокрема, в логіці "дорожньої карти", - наголосив Клімкін.