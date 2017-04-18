Позов України проти РФ: завтра суд в Гаазі оголосить рішення щодо запобіжних заходів до Росії

Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй 19 квітня оголосить рішення щодо запобіжних заходів до Російської Федерації.

Про це йдеться у повідомленні суду у Twitter.

"Нагадування: завтра о 15:00 (Гаага) Міжнародний суд справедливості винесе рішення у справі "Україна проти Росії" (запобіжні заходи)", - сказано у повідомленні.

Трансляція слухань відбуватиметься на сайті ООН, початок – о 16:00 за Києвом.

Нагадаємо, наразі вимога України у Міжнародному суді ООН полягає у тому, щоб до РФ були застосовані запобіжні заходи з метою запобігання погіршення ситуації в період розгляду справи з метою захисту цивільного населення у тимчасово окупованому Криму та на Донбасі.

Читайте такожВ Радбезі ООН відбудуться слухання щодо дотримання прав людини

Як повідомляв УНІАН, 6-9 березня в Міжнародному суді ООН у Гаазі відбулися слухання у справі України проти Росії.

Позов України було подано 16 січня 2017 року до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Росії до відповідальності за підтримку тероризму на сході України та дискримінацію етнічних українців та кримських татар в окупованому Криму.

Україна подала позов на підставі порушення Росією двох конвенцій – Конвенції про запобігання фінансування тероризму і Конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації, – та вимагає від РФ припинити фінансування незаконних збройних формувань на Донбасі і відновити діяльність Меджлісу в окупованому Криму.