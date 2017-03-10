МЗС РФ прокоментувало слухання за позовом України у суді ООН в Гаазі

У повідомленні на сайті російського зовнішньополітичного відомства йдеться, що Росія висловила свою позицію у суді.

У Росії думають, що Україна "використовує суд як майданчик для озвучування політизованих звинувачень", що нібито виходять за межі юрисдикції суду.

Читайте такожУ суді ООН завершилися слухання за позовом України до Росії, рішення може бути до кінця квітня

Також у МЗС РФ вважають, що Україна "не обґрунтувала" належним чином свої претензії.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Міністерство закордонних справ України подало позов щодо порушення Росією Конвенції ООН з протидії тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації в Міжнародний суд ООН в Гаазі.

Україна вимагає від РФ припинення фінансування незаконних збройних формувань на Донбасі й відновити діяльність Меджлісу в окупованому Криму.

Суд ООН може винести тимчасове рішення щодо Росії до 5 квітня.