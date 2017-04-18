Могеріні 24 квітня поїде до Москви: говоритиме з Лавровим і про Україну

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки, віце-президент Європейської комісії Федеріка Могеріні 24 квітня відвідає Росію, де буде говорити і про Україну.

Про це у вівторок повідомила Європейська комісія, передає власний кореспондент УНІАН. Це буде перший візит Могеріні до Москви з того часу, як вона була призначена на цю посаду.

“Високий представник 24 квітня зустрінеться в Москві з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим. Вони обговорюватимуть найбільш актуальні питання зовнішньої політики, зокрема, конфлікт в Сирії. Вони також обговорять ситуацію в Лівії, мирний процес на Близькому Сході, в Ірані, Афганістані і конфлікт на сході України, а також двосторонні відносини», - йдеться в повідомленні.

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В ЄК також зазначили, що перед цим Могеріні відвідає Китай та Індію. Зокрема, у Китаї 19 квітня вона проведе сьомий стратегічний діалог ЄС-Китай у світлі майбутнього 19-го саміту ЄС-Китай-ЄС, який пройде в Брюсселі

В Індії 21 квітня Могеріні проведе консультації з міністром закордонних справ з метою підготовки 14-го саміту ЄС-Індія, який відбудеться пізніше в цьому році в Нью-Делі.