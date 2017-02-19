Могеріні нагадала Лаврову про відповідальність РФ за реалізацію мінських домовленостей

Як пише Deutsche Welle, про це вона заявила в суботу, 18 лютого, під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, яка відбулася на полях Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє сайт зовнішньополітичного відомства ЄС.

Читайте такожМогеріні закликала концентрувати увагу на ситуації на Донбасі, а не на санкціях проти РФ

Обговорюючи ситуацію на Донбасі, глава європейської дипломатії нагадала, що Євросоюз наполягає на цілковитому виконанні мінських домовленостей. ЄС і надалі підтримує та готовий всіляко сприяти роботі в "нормандському форматі" та в рамках ОБСЄ, заявила керівниця відомства.

Крім того, Могеріні та Лавров обговорили необхідність збереження ядерної угоди з Іраном, можливості мирного врегулювання близькосхідного конфлікту, ситуацію в Лівії, Афганістані та Сирії.