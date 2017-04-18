Вісім народних депутатів прогуляли всі засідання Верховної Ради у квітні

Вісім народних депутатів України пропустили всі засідання Верховної Ради у квітні.

Про це повідомляє Громадський рух «Чесно».

Зазначається, що серед цих 8 депутатів, які не зареєструвалися письмово з невідомих причини і жодного разу не голосували у квітні, - запорізький бізнесмен-мажоритарник Петро Сабашук (фракція “Блок Петра Порошенка”), активний учасник Блокади окупованих територій Семен Семенченко (фракція “Самопоміч”), найбагатший народний депутат у 2016 році В’ячеслав Богуслаєв (група “Воля народу”), фігурант антикорупційних розслідувань - Євген Бакулін (фракція “Опозиційний блок”), Андрій Білецький (позафракційний), Дмитро Ярош (позафракційний) був відсутній без поважних причин на 80% засідань за всю каденцію. А також до цього списку входять народний депутат-утікач, який переховується в Лондоні від кримінального переслідування щодо розкрадання майна “Укргазвидобування”, Олександр Онищенко (група “Воля народу”) та Сергій Клюєв (позафракційний), якого Інтерпол оголосив у міжнародний розшук.

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За даними руху «Чесно», «найгірше ходили на роботу депутати від “Волі народу”, а найкраща відвідуваність - у ВО “Батьківщина”.

Серед фракцій найгірше сесійні засідання відвідували депутати групи “Воля народу”, “Відродження” та “Опозиційного блоку”, найкраще - депутати ВО “Батьківщина”, “Радикальної партії” та “Народного фронту”.

В повідомленні сказано, що у квітні Верховна Рада працювала у сесійному залі 8 днів, за які провела 12 засідань і 449 голосувань.