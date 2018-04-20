Відносини між Януковичем і Ющенком покращають у 2007 році

Що було...

Цитата з минулого прогнозу: "Одна з ситуацій - та, яка почалася минулого тижня. Зараз вона почне знаходити остаточну форму. Її астрологічний сенс полягає в неможливості ефективно вирішити якісь економічні питання, і це викликає необхідність змін в системі управління".

Сюди відносяться скасування вето Президента на підвищення тарифів на комунальні послуги, перетворення в Секретаріаті Президента і супутні до них.

Цитата з минулого прогнозу: "Натомість, на цьому тижні накопичується незадоволення через невиконання певних зобов`язань у політиці. Ця ситуація рівною мірою діє на всіх, і тягне відчуття розчарування, небажання керуватися в своїх діях чужими рішеннями. Але потрібно враховувати, що все це поки що працює на рівні психіки. Для конкретних планів і дій час поки що не настав – це буде 2007 року".

Блок Наша Україна відмовився від вступу до широкої коаліції. Одна з основних причин – неможливість включення всіх основних положень міжпартійної угоди "Універсал" в текст коаліційної угоди.

Що буде...

Цитата з минулого прогнозу (02.10.2006): "Наступного тижня "Наша Україна" одержить якусь сильну стороннню підтримку. Це будуть якісь вигідні для неї пропозиції, але вони можуть ще більше ускладнити міжпартійні відносини".

Отже, цього тижня можна чекати укладення "Нашою Україною" сприятливого політичного договору, або якогось юридичного або процедурного рішення. Але цей договір може створити спірні чи навіть конфліктні ситуації. Можливо, він буде укладений під певні умови, що обмежують політичні перспективи блоку. В цілому все це виглядатиме як складна, досить заплутана ситуація, яка триватиме до середини листопада. Важливо зазначити, що в ній активно братимуть участь практично всі політичні сили, але найменше буде в неї залучена Партія Регіонів. Зрештою ця ситуація викличе суперечки, і виявиться невигідною ні для кого. Тому дуже бажано в цей період не поспішати ухвалювати рішення, здатні приводити до конфліктів.

Можливий варіант цієї ситуації за участю якихось зовнішніх щодо України впливів. В цьому випадку можуть виникнути політичні і економічні проблеми для країни у вигляді неможливості укласти ті чи інші договори. Ці проблеми триватимуть до кінця 2006 року. На жаль, наразі немає можливості визначити конкретну форму і всіх учасників цих подій. Можна тільки сказати, що вони виявляться важливими не тільки для окремих політичних сил, а й для країни в цілому.

У цю ситуацію будуть залучені і вищі посадовці країни.

З них найбільш активні учасники – президент Віктор Андрійович Ющенко і прем`єр-міністр Віктор Федорович Янукович. Для них ці події пройдуть із змінним успіхом, але все-таки викличуть необхідність вирішувати проблемні, у тому числі і дуже конфліктні питання. Для Віктора Ющенка ситуація може виявитися складною через дуже відповідальний підхід до виконання своїх обіцянок. А Віктору Януковичу доведеться вирішувати економічні та суспільні проблеми. Все це може викликати суперечки між ними, але ці суперечки будуть викликані не особистим конфліктом, а ситуацією, що тільки склалася. Найскладніший період: кінець жовтня – початок листопада цього року. Цікаво, що ця складна ситуація не спричинить особистого конфлікту, а навпаки, сприятиме поліпшенню відносин між ними, але пізніше, коли ці події дещо забудуться – в першій половині 2007 року.

Для лідера опозиції Юлії Володимирівни Тимошенко ця ситуація створить сприятливі можливості для політичної і громадської кар`єри, рішення внутрішніх партійних питань. Особливо це має стати помітним в третій декаді жовтня.

Це найважливіша подія на найближче майбутнє.

Вадим Феофанов