Шість нардепів "кнопкодавили" у Раді в квітні

У квітні кнопкодавили 3 народні депутати з БПП, 2 депутати з “Опозиційного блоку” та один представник “Народного фронту”. Окрім того, ще 2 ймовірних кнопкодави входять до групи “Відродження”, а ще 1 — до позафракційних депутатів, про що повідомляє рух "Чесно".

Ось список депутатів — кнопкодавів:

Олександр Бакуменко, БПП, фігурант антикорупційних розслідувань, якого вже 6 раз ловили на кнопкодавстві;

Андрій Шинькович, БПП - тричі. Депутат на момент обрання був менеджером в “Епіцентрі”Олександра Гереги і неодноразово кнопкодавив, прикриваючись папірцем.

Сергій Дунаєв, “Опозиційний блок”, який голосував за “диктаторський закон” 16 січня 2014 року;

Олександр Нечаєв, “Опозиційний блок”, фігурант антикорупційних розслідувань - двічі;

Володимир Шкварилюк, "Народний фронт", який так само фігурував і в антикорупційних розслідуваннях.

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Окрім них, Громадський рух ЧЕСНО зафіксував кнопкодавство з боку депутатів, схожих на Василя Гуляєва, Антона Кіссе (обидва — з групи “Відродження”) та позафракційного депутата Анатолія Денисенка.

Зауважимо, ст. 84 Конституції України зобов’язує народних депутатів України голосувати особисто.

Нагадаємо, у минулому місяці було зафіксоване рекордне число кнопкодавів у 8 скликанні. Наступного разу Верховна Рада збереться на пленарне засідання через місяць — 16 травня.