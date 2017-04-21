НАБУ повідомило Мартиненку про підозру і проситиме суд заарештувати його
Наразі готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке ближчим часом скерують до суду.
Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру колишньому народному депутату, екс-голові Комітету Верховної Ради з питань ПЕК Миколі Мартиненку.
Про це повідомляється на сайті НАБУ.
«20 квітня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру колишньому народному депутату, екс-голові комітету парламенту з питань ПЕК у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 («створення злочинної організації»), ч. 5 ст. 191 («привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України», - йдеться в повідомленні.
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Наразі готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке ближчим часом скерують до суду, підкреслили в НАБУ.
Як повідомлялося, Мартиненка затримано 20 квітня в Києві в рамках розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання коштів ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК) під час закупівлі уранового концентрату. Внаслідок цих дій державному підприємству завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол.