Екс-нардепа Мартиненка затримали, НАБУ підтвердило (відео)

Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали соратника Арсенія Яценюка, екс-нардепа Миколу Мартиненка. У НАБУ підтвердили "Страна" цю інформацію. Зараз його вивели з будинку на Кловському узвозі, де він намагався сховатися в приймальні депутата від Народного фронту Дениса Дзензерського. Детективи його везуть в НАБУ для вручення підозри.

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Також в мережі вже з'явилось відео затримання Мартиненка.

23 березня детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки в будинку екс-депутата Миколи Мартиненка, який пройшов у парламент від "Народного фронту" Арсенія Яценюка, але потім склав мандат через корупційний скандал.

Нагадаємо, що 14 квітня Апеляційний суд скасував постанову про закриття справи екс-депутата Мартиненка.

Також стало відомо, що Мартиненка затримали у справі Східного гірничо-збагачувального комбінату.

Детективи НАБУ вважають, що в 2014-2015 роках держпідприємство переплатило посереднику близько 17 мільйонів доларів.