САП проситиме для Мартиненка заставу у 300 мільйонів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд заарештувати колишнього народного депутата Миколу Мартиненка на 60 діб з правом внесення застави у 300 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник САП Назар Холодницький сьогодні журналістам в Києві.

«Позиція прокуратури наступна: будемо просити суд про обрання запобіжного заходу про тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави в сумі 300 млн грн», - заявив він.

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«Чому 300 млн? Тому що ми оцінюємо роль кожного із співучасників у вказаній схемі. Зараз відповідні клопотання скеровані стороні захисту і будуть після ознайомлення стороною захисту скеровані до суду», - додав Холодницький.

Як повідомлялося, Мартиненка затримано 20 квітня в Києві в рамках розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання коштів ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК) під час закупівлі уранового концентрату. Внаслідок цих дій державному підприємству завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол.