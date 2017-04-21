У прифронтовому Лимані меру закидають сепаратизм (відео)

20:45, 21 квітня 2017
Політика
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Цимідан не хоче добровільно йти з посади.

У Лимані вимагають звільнення мера / Скріншот

Мітинг активістів, які не згодні з роботою міського голови Лиману, що на Донеччині, Петра Цимідана, закінчився спробою підписати відставку та вигнати його з будівлі.

В акції брали участь лиманські активісти та представники громадських організацій з усієї області, передає Радіо Свобода.

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Лиманському голові закидали від претензій щодо стану доріг, закриття громадської ради та "роздутого" апарату до обвинувачень у сепаратизмі. Зі свого боку Цимідан звинуватив активістів у тому, що за цей мітинг вони отримують гроші.

Не знайшовши порозуміння біля будівлі міськради і в сесійній залі, конфлікт перемістився до кабінету голови. Після суперечок мітингувальники виштовхали лиманського голову з кабінету, а згодом й із будівлі.

Пропозицію добровільно звільнити посаду Петро Цимідан відхилив.

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Теги: #мер Лимана#звинувачення у сепаратизмі