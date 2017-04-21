У прифронтовому Лимані меру закидають сепаратизм (відео)
Цимідан не хоче добровільно йти з посади.
Мітинг активістів, які не згодні з роботою міського голови Лиману, що на Донеччині, Петра Цимідана, закінчився спробою підписати відставку та вигнати його з будівлі.
В акції брали участь лиманські активісти та представники громадських організацій з усієї області, передає Радіо Свобода.
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Лиманському голові закидали від претензій щодо стану доріг, закриття громадської ради та "роздутого" апарату до обвинувачень у сепаратизмі. Зі свого боку Цимідан звинуватив активістів у тому, що за цей мітинг вони отримують гроші.
Не знайшовши порозуміння біля будівлі міськради і в сесійній залі, конфлікт перемістився до кабінету голови. Після суперечок мітингувальники виштовхали лиманського голову з кабінету, а згодом й із будівлі.
Пропозицію добровільно звільнити посаду Петро Цимідан відхилив.
Ого! У прифронтовому Лимані активісти спробували вигнати мера. Звинувачують в сепаратизмі pic.twitter.com/Cdq70q226J— Радіо Свобода (@radiosvoboda) April 21, 2017