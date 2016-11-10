Жителя Бердянська посадили на 12 років за планування збройного перевороту в інтересах РФ

01:53, 10 листопада 2016
Суспільство
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Апеляційний суд Запорізької області затвердив вирок у вигляді 12 років позбавлення волі мешканцю Бердянська Віктору Калаянову, який планував терористичні акти і збройний переворот в інтересах РФ у Бердянську і Маріуполі в 2014 році.

Фото УНІАН

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд виніс сьогодні увечері після п'ятигодинного засідання, в ході якого розглянув апеляційну скаргу «народного мера Бердянська», що не відбувся, і відмовив у її задоволенні.

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Калаянова визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ст. 111 КК України – «Державна зрада», ст. 258 КК України – «Створення терористичної групи або організації» та ст. 263 КК України – «Незаконне поводження зі зброєю і вибуховими речовинами». Вирок набрав законної сили.

Нагадаємо, 25 травня 2014 року співробітниками СБУ в Запорізькій області було затримано злочинну групу, учасники якої планували напередодні та в період проведення виборів президента України здійснити ряд терактів на території Бердянська і Маріуполя, а також переворот в інтересах РФ. Її координатором був Віктор Калаянов, який, перебуваючи в лавах «ДНР», домовився про поставку в Україну партії зброї й боєприпасів з представниками спецслужб Росії. Партію стрілецької зброї було доставлено в Бердянськ водним шляхом з окупованої території АР Крим. На момент її отримання терористів було затримано. У них вилучили 24 гранатомети, 8 кулеметів РПК, 88 автоматів АК-74, 920 гранат РГД-5, 25 200 набоїв.

6 квітня 2015 року Бердянський міськрайонний суд засудив координатора терористичної групи до 13 років позбавлення волі, але Калаянов подав на це рішення суду апеляційну скаргу.

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