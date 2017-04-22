Мартиненко заявив, що у нього немає 300 мільйонів гривень для внесення застави

Колишній народний депутат України Микола Мартиненко запевняє, що у нього немає 300 млн.грн. для внесення застави, як альтернативи арешту, які вимагає САП, і вважає відкрите проти нього кримінальне переслідування політично вмотивованим.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву Мартиненко зробив сьогодні по оголошенню перерви в засіданні Солом'янського районного суду Києва.

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"Питання не в тому, є, чи немає (грошей-УНІАН). Я вже заявляв - їх немає", - сказав Мартиненко. При цьому він ще раз наголосив, що і висунуті йому обвинувачення, і запобіжний захід включно із внесенням 300 млн.грн. застави є неадекватними рішеннями з боку сторони обвинувачення.

Як повідомляв УНІАН, Солом'янський районний суд Києва відклав до 10.00 сьогоднішнього ранку розгляд справи з обрання запобіжного заходу колишньому нардепу Миколі Мартиненку, якого звинувачують у створенні злочинної організації та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем.

Як повідомляв УНІАН, Солом'янський райсуд розглядає сьогодні клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу Мартиненку та першому заступнику голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергію Переломі.

Їх обох 20 квітня затримали детективи НАБУ за підозрою у створенні злочинної організації та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем. Затримання відбулось у рамках розслідування справи щодо ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" та щодо завдання збитків ПАТ «Одеський припортовий завод» у розмірі 205 млн грн.

Раніше сьогодні під час судового засідання сторона захисту заявила відвід слідчому судді Солом’янського райсуду Києва Олександру Бобровнику. Адвокати затриманих висловили сумніви в неупередженості цього судді.