15 нардепів та 4 міністри висловилися в суді за взяття Мартиненка на поруки

15 народних депутатів України та 4 міністри із складу уряду висловилися за взяття на поруки колишнього нардепа Миколу Мартиненка, якого звинувачують у створенні злочинної організації та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідні особисті заяви народні депутати від "Народного фронту" та члени уряду зробили сьогодні піздно увечері на засіданні Солом'янського районного суду Києва, який розглядає клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо обрання запобіжного заходу Мартиненку у вигляді арешту. Серед заявників - один із заступників голови ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, Солом'янський райсуд розглядатиме клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу Мартиненку, який підозрюється у створенні злочинної організації та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем.

САП вимагає обрання Мартиненку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 60 діб з альтернативою внесення застави 300 млн грн.

Мартиненку 20 квітня було вручено повідомлення про підозру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2013 року по 2016 рік злочинною організацією у складі службових осіб ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», службових осіб «Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft mbH», а також групою осіб, які мали контроль над вказаними підприємствами, у тому числі Мартиненком, було вчинено розтрату коштів ДП «СхідГЗК» в розмірі 17,28 млн. дол. шляхом неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП «СхідГЗК» через австрійську компанію-посередника Steuermann.

У подальшому вказані кошти перераховано з рахунків компанії Steuermann на рахунки офшорних компаній «Wargrave trading LLP» та «Dallas Fuel SA», після чого керівниками та учасниками злочинної організації обернуто на власну користь.