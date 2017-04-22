САП оскаржить рішення суду про звільнення Мартиненка на поруки

Спеціалізована антикорупційна прокуратура в апеляційному порядку оскаржить рішення суду про звільнення екс-народного депутата Миколи Мартиненка на поруки депутатів і міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам після судового засідання заявив начальник відділу САП Роман Симків.

“Зараз цю ухвалу будемо, звичайно, виконувати, але свою позицію буде викладати в апеляційній скарзі”, - сказав Симків.

Читайте такожСправа Мартиненка: екс-нардеп обіцяє не тікати і не просити політичного притулку

Як повідомляв УНІАН, САП вимагала обрати Мартиненку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави в розмірі 300 млн грн.

Однак сьогодні Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки 15 народних депутатів та чотирьох міністрів.

20 квітня детективи НАБУ Мартиненка в рамках розслідування справи щодо ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Мартиненку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 («створення злочинної організації»), ч. 5 ст. 191 («привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.

За версією слідства, ДП «СхідГЗК» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого держпідприємству у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол.

Мартиненко заявив, що вважає відкрите проти нього кримінальне провадження політично вмотивованим.