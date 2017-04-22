Суд відпустив Мартиненка на поруки депутатів і міністрів

Солом'янський райсуд Києва відпустив колишнього народного депутата Миколу Мартиненка на поруки 15 народних депутатів та чотирьох міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну резолютивну частину рішення сьогодні після двох годин перебування у кімнаті для нарад оголосив слідчій суддя Олександр Бобровник, який розглядав клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання підозрюваному Мартиненку запобіжного заходу.

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У судовому рішенні, зокрема, роз'яснюються обов'язки та відповідальність депутатів і міністрів, які взяли Мартиненка на поруки, у разі невиконання взятих зобов'язань щодо забезпечення явки підозрюваного за першим викликом до органів досудового слідства. Так, законодавством передбачено стягнення з поручителів штрафів у розмірі 20-50 прожиткових мінімумів.

За рішенням суду, запобіжний захід стосовно екс-депутата діє до 20 червня 2017 року, підлягає негайному виконанню після оголошення, але може бути оскаржений в апеляційному порядку впродовж п’яти діб.

Як повідомляв УНІАН раніше, 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата, екс-голову комітету Верховної Ради з питань ПЕК Мартиненка в рамках розслідування справи щодо ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Мартиненку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 («створення злочинної організації»), ч. 5 ст. 191 («привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.

За версією слідства, ДП «СхідГЗК» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого держпідприємству у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол.

У САП заявили, що проситимуть суд обрати Мартиненку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави в розмірі 300 млн грн.