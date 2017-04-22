Скандального суддю Чауса в Молдові відпустили на свободу - ЗМІ

Скандально відомого суддю Миколу Чауса в Молдові відпустили на свободу. Про це "Стране" повідомили власні джерела.

"В даний момент він вже тиждень перебуває на волі. Молдовська влада його відпустила, тому що закінчився термін його утримання під вартою. Це не означає, що по ньому відмовлено в екстрадиції, однак це означає, що в даний момент він на волі", - повідомило джерело в суддівських колах.

Читайте такожУ Молдові суддю Чауса затримали для екстрадиції в Україну – ЗМІ

Джерело в НАБУ частково підтвердило цю інформацію. Також в НАБУ додали що адвокат надав договір про оренду квартири.

"В даний момент Чаус перебуває під домашнім арештом", - уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса під час отримання хабара в сумі 150 тис. дол. (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку на користь підсудних. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді і притягнення його до кримінальної відповідальності.

Після цього, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний залишив територію України. З 12 вересня Чаус був оголошений в національний розшук.

З 11 листопада Чаус знаходиться в міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну. 1 березня 2017 року стало відомо, що Чауса за запитом ГПУ затримали в Молдові.

Адвокати Чауса звернулися до президента Молдови Ігоря Додона з проханням надати їх підзахисному політичний притулок. У Генпрокуратурі України повідомили, що вирішення питання про екстрадицію судді в Україну буде залежати від рішення президента Молдови про згоду або відмову надати йому статус політичного біженця.