У Молдові заарештували суддю-"баночника" Чауса

"Рішення прийнято. Розпочалося засідання у 15:30. Він арештований в рамках справи про незаконне перетинання кордону. Коли буде розгляд по суті справи - ще невідомо. Ми поки що ведемо розслідування", - цитує Мораря Цензор.Нет.

Читайте такожУ Молдові розповіли, як Чаус здався в руки поліції: прийшов з адвокатами і заявою про мотиви втечі

Він також додав, що Чаус буде утримуватися в слідчому ізоляторі у Кишиневі.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня 2016 р. детективи НАБУ викрили Чауса під час одержання хабара у сумі 150 тис. дол. (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку в інтересах підсудних.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Після цього, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний залишив територію України. Його було оголошено в розшук.

28 лютого суддю Чауса затримали в Молдові.

Українцям гучне затримання Чауса, скоріше, запам’яталося оригінальним способом зберігання грошей – у звичайних скляних банках в городі.