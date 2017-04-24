Суд відмовив родині Царьова у виселенні переселенців з її маєтку під Дніпром

Суд Дніпропетровського району Дніпропетровської області відмовив сину колишнього народного депутата від Партії регіонів Олега Царьова Максиму у позовній заяві щодо виселення сімей вимушених переселенців з маєтку Царьових, розташованого в селі Старі Кодаки під Дніпром.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд Дніпропетровського району області прийняв сьогодні, 24 квітня.

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При цьому ні Максима Царьова, ні його представників на судовому засіданні не було.

Син екс-регіонала подав позов окремо на сім’ю переселенця з Донбасу Володимира Моісеєва, який нібито перешкоджає в наближенні до будинку.

Як заявив на суді адвокат Моісєєва Віталій Дорохін, наразі його підзахисний сам виселився з будинку Царьових і проживає в Соборному районі Дніпра.

Ще 5 сімей переселенців з Донецької та Луганської областей продовжують жити в маєтку родини екс-регіонала.

Чи буде подавати син Царьова нові позови до суду щодо інших сімей переселенців наразі невідомо.

Нагадаємо, влітку 2014 року, після втечі екс-регіонала Олега Царьова з України, у його 4-поверховому будинку начебто зі згоди його дружини оселилися 6 сімей вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей. В 2015 році син екс-регіонала подав на переселенців до суду.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада 2015 року Генеральна прокуратура України заявила, що розпочала процедуру заочного засудження екс-депутата ВР Царьова.

В березні 2016 року ГПУ направила справу проти Царьова до суду. Він обвинувачується у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, діях, спрямованих на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу.

Царьова оголошено у розшук.