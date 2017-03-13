Старт розгляду справи щодо одіозного екс-депутата Царьова запланували на четвер

Шевченківський районний суд м.Києва 16 березня розпочне розгляд у справі проти колишнього народного депутата від Партії регіонів Олега Царьова.

Про це йдеться в судовій повістці, опублікованій в офіційному виданні центральних органів виконавчої влади «Урядовий кур'єр».

Зазначається, що в провадженні Шевченківського суду перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Царьова за ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 КК України.

«Шевченківський районний суд м.Києва повідомляє, що судовий розгляд з вищевказаного кримінального провадження відбудеться 16 березня.2017 року о 14:30 в приміщенні за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська 31А, 513 каб.», - йдеться в документі.

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Також повідомляється, що у разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада 2015 року Генеральна прокуратура України заявила, що розпочала процедуру заочного засудження Царьова.

В березні 2016 року ГПУ направила справу проти Царьова до суду. Йому інкримінується ч.2 ст. 110 та ч. 3 ст. 109 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, дії спрямовані на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу)

За даними ГПУ, Царьов обвинувачується у тому, що в період квітня – травня 2014 року, будучи народним депутатом та кандидатом на пост президента України, взяв участь у зборах проросійськи налаштованих громадян України, де публічно закликав їх до активних дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, а також до зміни меж території та державного кордону України шляхом визнання терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» у засобах масової інформації. Царьова оголошено у розшук.