Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджує, що Україна хоче переписати Мінськ-2 у своїх інтересах. Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на прес-конференції з Високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федерікою Могеріні.

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"Говорили про Україну. З обох сторін підтверджена безальтернативність повного виконання мінського "Комплексу заходів". Ми виклали оцінки російської сторони, які засновані на фактах, що характеризують ті перешкоди, які зберігаються на шляху виконання Мінських домовленостей, насамперед, по суті, відмову Києва підтвердити концептуальний зміст документа, який був прийнятий у Мінську в лютому 2015 року", - зазначив Лавров.

Він заявив, що "наші київські сусіди, українські сусіди намагаються змінити цю домовленість і переписати її в корені в своїх інтересах".

За словами Лаврова, це заводить процес у глухий кут.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон в розмові з президентом Порошенком підкреслив, що санкції проти Росії залишаться в силі, поки вона не поверне Україні контроль над Кримом і не виконає умови мінських домовленостей.