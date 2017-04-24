США не скасують санкції проти Росії до повернення Криму і виконання "Мінська" – Держдеп

У неділю Рекс Тіллерсон зателефонував президентові України Петру Порошенку, щоб обговорити його нещодавній візит до Москви і звернення до російського керівництва. Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту.

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Тіллерсон зазначив, що, хоча Сполучені Штати зацікавлені в поліпшенні відносин з Росією, цьому заважають дії РФ на сході України.

"Держсекретар США прийняв співчуття президента Порошенка з приводу загибелі на Донбасі громадянина США з моніторингової місії ОБСЄ. Співрозмовники погодилися, що СММ ОБСЄ зіграла важливу роль у моніторингу виконання мінських угод, покликаних забезпечити мир на сході України, і що цей трагічний інцидент ще раз нагадав про необхідність для всіх сторін - і особливо сепаратистських сил на чолі з Росією – повністю виконувати свої зобов'язання згідно з Мінськими домовленостям", - сказано в повідомленні.

"Секретар Тіллерсон підтвердив, що Сполучені Штати прихильні до суверенітету і територіальної цілісності України і заявив, що санкції залишаться в силі, поки Росія не поверне Україні контроль над Кримом і повністю не виконає свої зобов'язання в рамках мінських угод", - підкреслили в Держдепі.

Крім того, Держсекретар підкреслив важливість продовження реформ і боротьби з корупцією в Україні.