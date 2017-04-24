Лавров прокоментував підрив машини ОБСЄ на Луганщині

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляє, що Росія і Європейський Союз виступають за розслідування підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на прес-конференції з Високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої і безпекової політики Федерікою Могеріні.

«Як сказала Федеріка, ми єдині в тому, що вчорашній інцидент недалеко від лінії зіткнення на Донбасі має бути ретельно розслідуваний, швидко, повністю транспарентно, і щоб хоч би хто був винний у цьому інциденті - ця людина або ці люди були притягнуті до відповідальності», - сказав він.

Глава російського МЗС висловив співчуття американським колегам у зв'язку із загибеллю громадянина цієї країни в результаті вибуху і побажав одужання постраждалим.

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«У нас єдина думка - тут потрібно зібрати всі факти, не допустити, щоб і ця трагедія стала приводом для політичних спекуляцій», - наголосив Лавров.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке розташоване на території, підконтрольній бойовикам «ЛНР». Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє дістали поранення. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.

У Держдепартаменті США заявили, що шоковані загибеллю американця, і закликали Росію використати свій вплив на бойовиків, щоб дати можливість ОБСЄ провести повне, прозоре та своєчасне розслідування інциденту.