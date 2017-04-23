Підрив автомобіля ОБСЄ на Донбасі: один спостерігач загинув, ще один отримав поранення

14:23, 23 квітня 2017
Війна
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В ОБСЄ заявили, що потрібно провести ретельне розслідування.

На Донбасі на міні підірвалася машина ОБСЄ / twitter.com/InfoResist

На Донбасі в результаті підриву на міні автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ загинув один із співробітників патруля, ще один отримав поранення.

Про це повідомив діючий голова ОБСЄ, федеральний міністр Європи, євроінтеграції та закордонних справ Австрії Себастіан Курц на своїй сторінці в Twitter.

«Трагічні новини з України: патруль СMM наїхав на міну. Один член патруля ОБСЄ вбитий, один поранений», - заявив він. 

"Щирі співчуття родині загиблого і команді СММ. Смерть колеги є шоком для всього ОБСЄ", — зазначив він.

Курц висловив сподівання, що спостерігач, який отримав поранення, скоро поправиться.

Голова ОБСЄ також заявив, що необхідно ретельно розслідувати підрив патруля на Донбасі.

"Тільки що поговорив з головою СММ послом (Ертугрулом) Апаканом: потрібно провести ретельне розслідування. Винні будуть притягнуті до відповідальності", — підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією української сторони СЦКК, сьогодні, 23 квітня, близько 10.17, під час патрулювання в районі населеного пункту Пришиб, територія ОРЛО, ймовірно, на міні, підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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Теги: #Донбасс#підрив автомобіля ОБСЄ