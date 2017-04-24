Антикорупційна прокуратура передала НАБУ справу щодо незаконного збагачення Ляшка

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляє, що Антикорупційна прокуратура передала до НАБУ справу щодо незаконного збагачення лідера Радикальної партії Олега Ляшка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

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«З Антикорупційної прокуратури дійсно надійшла справа щодо незаконного збагачення. Але вона тільки надійшла, я не готовий сказати, що там відбувається по тій справі», - зазначив він, відповідаючи на запитання, чи відкрило НАБУ провадження щодо нерухомості Олега Ляшка.

Як відомо, раніше видання «Українська правда» з посиланням на інформацію, яку Ляшко подав в Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляло, що лідер «радикалів» придбав будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 млн грн у смт Козин Київської області. Йдеться про будинок площею 550 кв.м і дві земельні ділянки загальною площею 0,6 га.