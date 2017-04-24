Ситник повідомив про 5 підозрюваних у справі Мартиненка

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що справа щодо розкрадання коштів ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» перебуває на завершальній стадії, в ній проходять 5 підозрюваних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Справа щодо розкрадання коштів ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Вчора детективами НАБУ разом з прокурорами САП було повідомлено про підозру генеральному директору «СхідГЗК», і зараз прокурорами та детективами вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу. Це фактично п’ятий підозрюваний у цьому провадженні», - зазначив Ситник.

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«Ця справа знаходиться на завершальній стадії, встановлено 5 підозрюваних, йдеться про розкрадання 17 млн доларів коштів державного підприємства під час закупівель уранового концентрату казахського виробника за завищеними цінами через австрійську фірму-прокладку», - додав Ситник.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутат Миколу Мартиненка в рамках розслідування справи щодо ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Йому повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. За версією слідства, ДП «СхідГЗК» уклало контракт з компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого держпідприємству у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн доларів.

Мартиненко заявив, що вважає відкрите проти нього кримінальне провадження політично вмотивованим.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки 15 народних депутатів та чотирьох міністрів від «Народного фронту», хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави у 300 млн грн.