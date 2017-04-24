Геращенко про позицію української делегації: Аграмунт представляє Путіна та Асада, а не ПАРЄ

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи виступає за відставку Педро Аграмунта з посади президента ПАРЄ через його поїздку із російською делегацією до Сирії. Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради, член постійної делегації України в ПАРЄ Ірина Геращенко.

Аграмунт відмовляється добровільно піти у відставку у зв’язку із поїздкою з російською делегацією до Сирії. "Натомість, розповідає, що він наївний і цнотливий, якого обманули і ввели в оману коварні і підлі росіяни, що він не знав, куди, навіщо і з ким летить, і що там не повинно було бути ЗМІ, і що літав як іспанський сенатор, а не президент ПАРЄ", - зазначила вона.

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За словами Геращенко, "депутати його прямо запитують: можливо, нехай тоді він залишатися іспанським сенаторам, а не президентом ПАРЄ. Але Аграмунт хоче бути саме президентом ПАРЄ (за виключенням тих днів, коли він приватно дружить з російськими депутатами)".

Геращенко також зазначила, що Аграмунт "традиційно втік", коли вона почала його запитувати про ставлення до ситуації на Донбасі, де вчора загинули і були поранені неозброєні представники місії СММ ОБСЄ.

Як наголосила Геращенко, українська делегація завжди стояла на позиції відстоювання принципів ПАРЄ. "Ми не виступаємо проти сенаторів, яке б прізвище вони не носили, як приватної особи. Але ми протестуємо проти порушення принципів ПАРЄ, ми обурені цими спробами росіян дистанційно знищити ПАРЄ як авторитетну міжнародну організацію і неприхованому підігруванні в цих сценаріях президента ПАРЄ", - заявила вона.

Геращенко висловила впевненість, що Аграмунт має нести політичну відповідальність за свої дії. "Вибаченням, що його обманули, - тут навряд чи можна обійтися, тим більше такий досвідчений політик навряд чи може грати роль наївного сенатора", - зазначила вона.

Також Геращенко розповіла, що було цікаво послухати дебати на групі ЕРР після втечі Аграмунта. За її словами, всі шоковані лицемірством президента ПАРЄ.

"І я просто пишаюся українською делегацією, яка першою у цьому товаристві, яке типу прозріває після жахливого вчинку президента ПАРЄ, неодноразово піднімала питання, що Аграмонт відверто топчеться й чхає на принципи ПАРЄ", - наголосила член української делегації.

"Аграмунт представляє Путіна і Асада, а не ПАРЄ - така наша позиція", - додала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, у березні президент ПАРЄ Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів.

Російська делегація в ПАРЄ перебуває під санкціями, які були накладені на неї в квітні 2014 року через анексію Криму.