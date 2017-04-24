Турчинов про підрив авто ОБСЄ на Донбасі: винні в цьому теракті перебувають у Кремлі

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що відповідальність за загибель члена Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (громадянина США) та поранення двох представників Місії (громадян Німеччини та Чехії) лежить на військово-політичному керівництві Росії.

Про це він наголосив у своєму коментарі журналістам, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

«Цей підрив є спланованим терористичним актом, скерованим проти Місії ОБСЄ на Донбасі. Повну відповідальність за цей терористичний акт несе військово-політичне керівництво РФ, яке контролює окуповану територію Донбасу. Жодні дії гібридних військ не відбуваються без узгодження з російським Генштабом», - сказав Турчинов.

Він зазначив, що вчора на окупованій Росією території в районі населеного пункту Пришиб на Луганщині під час слідування патруля СММ ОБСЄ один з автомобілів підірвався на міні, закладеній бойовиками російсько-терористичних угруповань.

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«Одне із завдань, яке відпрацьовували терористи під час підриву автомобіля СММ ОБСЄ, - призупинення патрулювання окупованої території для масштабного та неконтрольованого переміщення російського озброєння та військової техніки з метою подальшої підготовки масштабних військових провокацій», - підкреслив секретар РНБО.

«Хочу наголосити, що про маршрут слідування представників ОБСЄ було попереджено російських військових представників в СЦКК та підконтрольні їм незаконні військові формування, які надали відповідні гарантії безпеки представникам ОБСЄ», - сказав Турчинов, додавши, що патруль СММ ОБСЄ не відхилявся від запланованого маршруту.

На його думку, заява міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова щодо «необхідності негайного пошуку винних» є блюзнірською та цинічною, «тому що винні в цьому теракті перебувають у Кремлі і несуть повну відповідальність за кров як представників ОБСЄ, так і українських військових і цивільних громадян, які третій рік поспіль гинуть на Донбасі через агресію РФ».

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в районі села Пришиб Луганській області, підконтрольній бойовикам «ЛНР» території. Загинув один спостерігач місії ОБСЄ - громадянин США, ще двоє - спостерігачі з Німеччини та Чехії дістали поранення.

У Держдепартаменті США заявили, що шоковані загибеллю американця, і закликали Росію використати свій вплив на бойовиків, щоб дати можливість ОБСЄ провести повне, прозоре та своєчасне розслідування інциденту.

Міністр закордонних справ РФ Лавров на спільній з Високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої і безпекової політики Федерікою Могеріні заявив, що Росія і ЄС виступають за розслідування підриву автомобіля міжнародних спостерігачів на Донбасі.

За його словами, «необхідно зібрати всі факти, не допустити, щоб і ця трагедія стала приводом для політичних спекуляцій».