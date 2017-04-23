На Донбасі на міні підірвалась машина ОБСЄ: є загиблі та поранені

У неділю вранці під час патрулювання на Донбасі на міні підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це штаб АТО повідомив на сторінці у Facebook.

Читайте такожBloomberg дізнався про план Путіна повністю відділити Донбас від України

"Українська сторона СЦКК повідомляє, що сьогодні 23 квітня, близько 10.17, під час здійснення патрулювання в районі населеного пункту Пришиб, територія ОРЛО, ймовірно на міні підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", - йдеться у повідомленні штабу АТО.

За попередніми даними штабу, в групі СММ ОБСЄ є загиблі та поранені.

У свою чергу в ОБСЄ підтвердили, що з їхніми спостерігачами трапився серйозний інцидент, але деталей не повідомили.

"Ми можемо підтвердити, що з патрулем #ОБСЄ стався серйозний інцидент у Луганській області. Щойно ми отримаємо детальну інформацію, вона буде опублікована на наших сторінках у соціальних мережах", - сказано у повідомленні.

Інформресурси бойовиків повідомляють, що автомобіль СММ підірвався на протитанковій міні в Слов'яносербському районі. За їхніми даними, один працівник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення.