Литва залишається надійним партнером України у відстоюванні територіальної цілісності

Керівництво Литовської Республіки запевняє, що Литва й надалі залишатиметься надійним партнером України у відстоюванні територіальної цілісності і державного суверенітету та реалізації актуальних завдань процесу реформ.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, про це йшлося під час зустрічей міністра закордонних справ Павла Клімкіна з прем’єр-міністром Литви Сауліусом Сквернялісом, міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом, а також керівництвом та депутатським корпусом Сеймасу (парламенту) Литви – членами новоствореної депутатської групи "Pro Ukraine".

Згідно з повідомленням, у ході зустрічей було наголошено на прагненні наповнити новим змістом стратегічне партнерство, погоджено наступні заходи політичного діалогу, домовлено про тісну взаємодію між депутатами Верховної Ради України та Сеймасу Литви в рамках регіональних та міжнародних форматів.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс відзначив незмінність позиції литовської сторони щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, суворого засудження триваючої військової агресії РФ на Донбасі та невизнання анексії АР Крим. Він висловив сподівання, що рішення про надання громадянам України безвізового режиму для здійснення короткотермінових поїздок до країн Шенгенської зони буде остаточно ухвалено ближчим часом.

Своєю чергою Клімкін висловив вдячність уряду Литви за підтримку у питанні збереження суверенітету та територіальної цілісності України. Окремо він відзначив значну практичну допомогу, яка надається Україні, передусім, здійснення медичної реабілітації поранених українських військовослужбовців та організацію оздоровлення і навчання для школярів та студенів зі східних регіонів України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні глава МЗС України перебуває у Литовській Республіці з робочим візитом.