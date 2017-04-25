Скандал довкола візиту Аграмунта до Сирії: президента ПАРЄ немає на засіданні

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт, відставки якого вчора вимагали деякі депутати, відсутній на засіданні сесії організації.

Як передає власний кореспондент УНІАН, Аграмунт відсутній в залі від учорашнього дня після того, як більшість депутатів закликали його подати у відставку через візит у березні до Сирії разом з делегацією російських депутатів.

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Депутати ПАРЄ також наполягали, щоб розгляд цього питання було внесено до порядку денного.

Своєю чергою Аграмунт заявив, що його поїздка до Сирії була «помилкою» і вибачився. Однак коли депутати почали вимагати його відставки, оголосив перерву, після чого до зали не повернувся.

Очікується, що о 13.00 на засіданні ПАРЄ розпочнеться публічне обговорення дій Аграмунта через його поїздку до Сирії.