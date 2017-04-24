Аграмунт не повернувся на своє місце в залі засідань ПАРЄ, його замінив віце-президент
Сам Аграмунт поки не прокоментував вимоги щодо відставки.
Президент ПАРЄ Педро Аграмунт не повернувся до зали засідань після перерви, а його місце зайняв віце-президент Роджер Гейл. Про це повідомив власний кореспондент УНІАН.
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Сам Аграмунт поки не прокоментував вимоги подати у відставку.
Як повідомляв УНІАН раніше, в Парламентській асамблеї Ради Європи вимагають відставки Педро Аграмунта з посади президента ПАРЄ.
Після цього ряд депутатів піднялися з місця та підтримали заяву оплесками. «Треба, щоб ви проявили політичну відповідальність та склали свої повноваження голови Асамблеї, щоб продемонструвати, що серйозна помилка несе за собою серйозні наслідки», - наголосив депутат Італії Мікеле Ніколетті.