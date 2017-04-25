У Мін'юсті з третьої спроби обрали головного люстратора країни

Результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В" апарату Мін’юсту оприлюднені на сайті відомства.

Анастасія Задорожна, яка обіймає посаду головного спеціаліста відділу правового забезпечення та науково аналітичної роботи Департаменту з питань люстрації Мін’юсту, набрала 19,05 бала.

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Посаду заступника директора департаменту - начальника відділу правового забезпечення та науково-аналітичної роботи Департаменту з питань люстрації (за строковим трудовим договором) виборола Олександра Чіковані. Вона набрала 22 бали.

Також за результатами конкурсу головним спеціалістом відділу правового забезпечення та науково-аналітичної роботи Департаменту з питань люстрації став Сергій Козиренко, провідним спеціалістом відділу інформаційно-аналітичної роботи та взаємодії з громадськими інститутами Департаменту з питань люстрації - Вікторія Білак.

Конкурсною комісією не визначено кандидатів на зайняття ряду вакантних посад, зокрема, заступника директора департаменту - начальника відділу забезпечення реалізації закону України "Про очищення влади" в державних органах Департаменту з питань люстрації; начальника відділу інформаційно-аналітичної роботи та взаємодії з громадськими інститутами Департаменту з питань люстрації; головного спеціаліста відділу забезпечення реалізації закону України "Про очищення влади" в державних органах Департаменту з питань люстрації; начальника Слідчого управління Департаменту Державної кримінально-виконавчої служби України.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада 2016 року з посади директора Департаменту з питань люстрації Мін'юсту звільнилася Тетяна Козаченко.

У січні 2017 року відомство не змогло обрати директора цього департаменту й оголосило про проведення повторного конкурсу.

7 березня конкурсна комісія знову не змогла визначити переможця конкурсу на посаду директора Департаменту з питань люстрації, а тому знову було оголошено про його проведення. Конкурсний відбір пройшов з 19 до 21 квітня.