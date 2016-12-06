В Україні оголосили конкурс на посаду головного люстратора

Про це повідомили в прес-службі відомства.

"Ми запрошуємо професійних юристів взяти участь у конкурсі. Відбір буде проведено за принципами повної відкритості. Участь у конкурсному відборі зможуть взяти всі, хто відповідатиме кваліфікаційним вимогам. Строк подачі документів становить 30 днів з моменту публікації наказу", - йдеться у повідомленні.

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Також у Мін’юсті звернулися до представників громадських організацій та ЗМІ приєднатись до конкурсного процесу та зробити відбір кандидатури на зазначену посаду максимально прозорим, відкритим та зрозумілим для суспільства.

"Саме за таких умов ми зможемо обрати дійсно найкращого кандидата, який обійме одну з найбільш відповідальних посад у Міністерстві юстиції країни", - додали у відомстві.

Разом з тим зазначається, що на час проведення конкурсного відбору куратором роботи департаменту з питань люстрації призначено заступника міністра юстиції Сергія Петухова.

Як відомо, 21 листопада з посади директора департаменту з питань люстрації Мін'юсту звільнилася Тетяна Козаченко. Тимчасовим виконувачем обов'язків директора цього департаменту призначили помічника Козаченко Анну Калинчук.