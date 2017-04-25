РФ перетворила співпрацю між силовиками країн СНД в чергову форму гібридної війни – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ України заявляють, що Росія перетворила співпрацю між правоохоронними органами країн Співдружності Незалежних Держав в чергову форму гібридної війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на розширеній колегії МВС за участю прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана сказав начальник Українського бюро Інтерполу Василь Неволя.

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За його словами, українська сторона зробила правильний крок у листопаді 2015 року, коли припинила співпрацю з правоохоронними структурами країн СНД.

Як зазначив Неволя, оскільки база даних розшуку осіб між країнами СНД перебувала на території РФ, то через деякий час співпраця фактично припинилася і стала неефективною. Зокрема, через те, що російська сторона на українські запити у правовій допомозі почала діяти виключно вибірково, а інколи просто ігнорувала запити. “Тобто, фактично можна стверджувати, що і в сферу правоохоронної діяльності Росія внесла елементи гібридної війни”, - зауважив Неволя.