Складова гібридної війни Росії проти України: у МЗС прокоментували візит іспанських політиків до окупованого Криму

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що несанкціонований візит іспанських політиків і бізнесменів до окупованого Криму є складовою гібридної війни Росії проти України.

Про це у коментарі УНІАН сказала речник МЗС Мар'яна Беца.

Говорячи про поширення російськими ЗМІ інформації про візит так званої групи іспанських політиків і бізнесменів до тимчасово окупованого Криму, вона наголосила, що такий візит є "складовою гібридної війни з боку Росії проти України, метою якої є продемонструвати нібито підтримку Іспанією незаконної анексії Криму".

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Водночас, речник наголошує, що позиція Іспанії щодо незаконного захоплення Криму Росією є абсолютно незмінною. "Ми звернулися до МЗС Іспанії. Вона є незмінною. Вони не підтримують незаконну окупацію і анексію Криму, і ніколи не визнають незаконну анексію Росією Автономної республіки Крим", - сказала Беца.

За її словами, наразі ще перевіряються дані щодо усіх осіб, які входили до цієї групи. "Разом з тим, це, скоріше за все, маргінальні групи, або невідомі бізнесмени чи політики, які не мають ваги в Іспанії, і які здійснювали, скоріше за все, абсолютно несанкціонований візит", - заявила речник.

"Ми зі свого боку звернулися до МЗС Іспанії з проханням ще раз довести до відома інформацію, перевірити всі факти, і довести до відома усіх громадян інформацію про відповідальність в Україні, яку будуть нести ті громадяни, які відвідають несанкціоновано Автономну республіку Крим всупереч законодавству України і міжнародному праву", - заявила Беца.

Також у зверненні до іспанських колег-дипломатів українська сторона попрохала "вжити заходів для уникнення подібних випадків в майбутньому".

Беца підкреслила, що це питання МЗС України тримає на контролі і уточнює більш детальну інформацію про склад делегації.

Як повідомляв УНІАН, раніше у МЗС повідомили, що перевіряють інформацію про можливий візит іспанських політиків до Криму.

За даними російських ЗМІ, до Криму з візитом приїхали іспанські політики регіонального рівня з провінції Андалузія.