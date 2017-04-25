СБУ: Досвід роботи у справі MH17 допоможе розслідувати теракт з патрулем ОБСЄ
В рамках розслідування підриву патруля ОБСЄ на Донбасі може бути використаний досвід слідства по МН17.
Керівник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук заявляє, що міжнародне розслідування підриву патруля ОБСЄ на Донбасі матиме більше перспектив, ніж розслідування виключно Україною, і не виключає використання досвіду слідства у справі збитого літака рейсу МН17 «Малайзійських авіаліній» в небі над Донбасом влітку 2014 року.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це Ткачук сказав на брифінгу в Києві.
«Як можливий варіант поки що вивчається – це використання досвіду роботи в рамках розслідування по МН17, коли міжнародні слідчі отримають доступ до безпосередньо того місця, де стався інцидент», - заявив він.
«Якщо це буде міжнародне розслідування, то, можливо, в нього буде більше перспектив, ніж якщо це буде розслідування виключно (українськими) правоохоронними органами», - зауважив Ткачук.
Як повідомляв УНІАН, 23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків «ЛНР». Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє дістали поранення. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини і Чехії.
Пізніше у прес-службі прокуратури Луганської області повідомили, що підрив автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на окупованій Луганщині кваліфікували як теракт.