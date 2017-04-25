СБУ: Досвід роботи у справі MH17 допоможе розслідувати теракт з патрулем ОБСЄ

Керівник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук заявляє, що міжнародне розслідування підриву патруля ОБСЄ на Донбасі матиме більше перспектив, ніж розслідування виключно Україною, і не виключає використання досвіду слідства у справі збитого літака рейсу МН17 «Малайзійських авіаліній» в небі над Донбасом влітку 2014 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Ткачук сказав на брифінгу в Києві.

«Як можливий варіант поки що вивчається – це використання досвіду роботи в рамках розслідування по МН17, коли міжнародні слідчі отримають доступ до безпосередньо того місця, де стався інцидент», - заявив він.

«Якщо це буде міжнародне розслідування, то, можливо, в нього буде більше перспектив, ніж якщо це буде розслідування виключно (українськими) правоохоронними органами», - зауважив Ткачук.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків «ЛНР». Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє дістали поранення. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини і Чехії.

Пізніше у прес-службі прокуратури Луганської області повідомили, що підрив автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на окупованій Луганщині кваліфікували як теракт.