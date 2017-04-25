Справа "чорної роти" Майдану: підозрюваним екс-"беркутівцям" продовжили арешт

Святошинський районний суд Києва вкотре подовжив термін тримання під вартою п’ятьох колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут», які обвинувачуються у вбивствах активістів Революції гідності у лютому 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято колегію суддів сьогодні на засіданні суду.

Таким чином екс-“беркутівці” Сергій Зінченко, Павло Аброськін, Сергій Тамтура, Олег Янішевський та Олександр Маринченко перебуватимуть під варто ще 60 діб від сьогоднішньої дати.

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Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України у 2014 році передала до суду кримінальне провадження стосовно екс-«беркутівців» Зінченка й Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року ГПУ направила до суду кримінальне провадження стосовно ще трьох екс-«беркутівців»: Маринченка, Тамтури та Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов’язків, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину. Кримінальні провадження щодо всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об’єднані в одне.