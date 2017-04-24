Суд у Молдові цього тижня розгляне видачу Україні судді-"баночника" Чауса – САП

Суд у Молдові цього тижня має розглянути апеляцію прокуратури на домашній арешт українського судді Миколи Чауса і вирішить питання видачі його правоохоронним органам України. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

«За інформацією колег з Молдови, цього тижня судом буде розглянуто їх апеляцію на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для судді Миколи Чауса та видачу українським правоохоронним органам (екстрадиції) для здійснення правосуддя», - йдеться в повідомленні.

У САП нагадують, що клопотання про затримання та видачу Україні судді Чауса для здійснення правосуддя було передано молдовській стороні 18 січня 2017 року, а 6 березня детективи НАБУ доставили до прокуратури Молдови необхідні документи для здійснення процедури екстрадиції.

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Наразі, за інформацією Антикорупційної прокуратури Молдови, суддя Чаус знаходиться під екстрадиційним арештом, проте судом Молдови, враховуючи його перебування під вартою більше місяця та відсутність можливості впливати на хід слідства, прийнято рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса під час отримання хабара в сумі 150 тис. доларів (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку на користь підсудних.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді і притягнення його до кримінальної відповідальності. Після цього, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний залишив територію України.

З 12 вересня Чауса було оголошено в національний розшук. З 11 листопада Чаус перебуває в міжнародному розшуку з метою арешту й подальшої екстрадиції в Україну.

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1 березня 2017 року стало відомо, що Чауса за запитом Генпрокуратури затримали в Молдові. Адвокати Чауса звернулися до президента Молдови Ігоря Додона з проханням надати їх підзахисному політичний притулок.

У ГПУ повідомили, що вирішення питання про екстрадицію Чауса в Україну залежатиме від рішення президента Молдови про згоду чи відмову надати йому статус політичного біженця.