Борис Колесников: Хай би хто говорив про корупцію, але тільки не Льовочкін

Він їздить на Мерседесі за півмільйона доларів, хоча не зможе задекларувати законну купівлю навіть Жигулів... Він з повзунок у чиновниках... Його виходу з ПР ніхто й не помітить...

Чутки про розкол у Партії регіонів ходять давно. Партію уже покинуло двоє знакових людей для неї – Раїса Богатирьова і Тарас Чорновіл. Нещодавно ПР “ підставилася” тим, що ініціювала відставку уряду Тимошенко, знаючи наперед, що її не буде. Після цього заговорили, що партія колеться, тобто що одна її частина хоче бути з БЮТ. Показовою була вчорашня заява заступника голови ПР Сергія Льовочкіна. Прокоментувати ситуацію ми попросили члена фракції Партії регіонів Бориса Колесникова.

Пане Борисе, учора з’явилася заява від Вашого однопартійця Сергія Льовочкіна, у якій він погрожує викрити тих, хто ініціював відставку уряду Тимошенко, яка заздалегідь була приречена на провал…

Нам би теж хотілося дізнатися, хто був автором цієї очевидно нездійсненної ідеї. Якщо в Льовочкіна є стенограма (засідання парламентської фракції ПР. – Авт.), нехай її опублікує.

Ми запропонували уряду план виходу з кризи і дали йому сто днів. Не з точки зору злорадства, а тому, що за сто днів можна хоча б якісь пріоритети виробити в боротьбі з кризою.

Тому потрібно було дочекатися закінчення сто днів, підбити підсумки й потім приймати рішення. Це моя точка зору.

Я не чув, аби Сергій Володимирович був проти винесення цього питання на порядок денний.

То навіщо він робив свою заяву?

Мені це якось незрозуміло… Він же не так давно в партії – трішки більш як рік.

Цитую його: «Здавали партію Банковій у 2005 році, прикриваючись депутатськими мандатами»... Ну, це вже точно не до нас.

Загалом нехай Сергій Володимирович називає речі своїми іменами. Він повинен називати прізвища.

Якщо група Льовочкіна вийде з Партії регіонів, що це означатиме для партії?

Ну яка там група?! У нього є він сам і Бойко. Це так, на перший погляд.

Вийде, то нехай виходить. З Богом!

У нього що, свої виборці є чи що?!

Якщо хтось, насамперед Льовочкін і Бойко, ставитиме корпоративні інтереси свого бізнесу вище від партійних, – то їм у партії робити нема що.

Чи контролюють названі Вами депутати Бойко і Льовочкін якісь партійні структури?

Тільки свої особисті крісла.

Чи означає заява Льовочкіна, що ПР може взяти участь в уряді Тимошенко?

Ні, це виключається цілком!

Поки Партія регіонів в опозиції, ніхто у владі участі не братиме.

Чи ведете Ви зараз якісь переговори з БЮТ?

Зараз немає переговорів з БЮТ.

Коли востаннє вони велися?

Знаю, що були консультації щодо нового проекту конституції в листопаді-грудні минулого року.

Чи розглядається зараз питання про зміну лідера Партії регіонів?

А з яких міркувань це питання мало б розглядатися?! Усі соціологічні опитування свідчать, що наш керівник партії значно випереджає своїх опонентів. Тому немає сенсу розглядати це питання.

Нещодавно також повідомлялося, що у лютому на черговому з’їзді Партії регіонів депутати від ПР, швидше за все, приймуть рішення про складання депутатських мандатів...

Так, це розглядалося. Але, на жаль, такий крок нічого не дає.

Ви ж розумієте, що минулі вибори відбулися завдяки політичному компромісові між Президентом, прем’єр-міністром, Головою Верховної Ради й тодішньою опозицією. Тобто між владою та опозицією було досягнуто домовленості про вихід з політичного колапсу, який тоді був утворився.

Ну, здамо ми 150 мандатів, і що далі? Допустимо, Президент не оголосить вибори. Або Президент оголосить вибори, а БЮТ його рішення заблокує в судах.

Проте саме Ваша партія активно говорить про дострокові парламентські та президентські вибори...

Так, але для цього має бути добра воля і Президента, і парламенту. Тобто такий собі кравчуківський варіант. Пам’ятаєте, він у 1994 році добровільно пішов на вибори парламенту й Президента.

Я далеко не фанат Кравчука, але йому потрібно віддати належне – він перший на пострадянському просторі демократично передав владу. А також один з перших на пострадянському просторі забезпечив вибори губернаторів областей, і цим дав більше влади на місцях. Тут, звичайно, він заслуговує на повагу.

Усе-таки, мабуть, недаремно останнім часом багато говорять про розкол у ПР. Від Вас уже пішла Раїса Богатирьова, Тарас Чорновіл…

Раїса Богатирьова – це людина з ім’ям. Її з партією зв’язує багатолітня історія. Як на мене, вона не повинна була йти працювати фактично в Секретаріат Президента. Тому що лінія, яку проводить Секретаріат, суперечить інтересам нашої партії, причому в багатьох принципових питаннях.

Щодо Тараса Чорновола… Це теж дуже знакове обличчя Партії регіонів. Щиро шкода, що Тарас від нас пішов, бо він до нас прийшов у найскладніший момент – між другим і третім туром (президентських виборів).

Тому так, ці втрати для нас вагомі.

Щодо Сергія Володимировича… Це його особиста справа. Не думаю, що хтось із наших виборців помітить як його прихід у партію, так і його вихід.

Я прочитав до кінця його заяву… Зацитую: «Ні для кого не секрет, що вони замішані в корупційних діях нинішньої влади, що їхня ціль – отримати крісла в Кабміні…» Зрозумійте, що це говорить людина, яка все життя працювала дрібним чиновником, яка їздить на броньованому «Мерседесі», ціна якого півмільйона доларів, має з десяток охоронців, а перед суспільством не зможе продекларувати навіть законну купівлю автомобіля «Жигулі».

Тому кому-кому говорити про корупцію, але тільки не Сергію Льовочкіну.

Ви так категорично говорите, наче після такої заяви йому загрожує виключення з лав партії...

Вибачте, але я не партія. Я з вами поділився тільки своєю особистою точкою зору.

Подивіться на його біографію… Де він працював усе своє життя? Він з пелюшок, як кажуть, у чиновниках.

Ще раз повторюся: якщо в нього є факти, то нехай назве прізвища!

Він каже про якихось «хлопчиків»… Та для нього слово «хлопчик»… Пам’ятаєте, діалог з «Дванадцяти стільців», коли Бендера запитують про Кісу: «То це ваш хлопчик?» – «Хлопчик. Хіба поганий? Типовий хлопчик, хто скаже, що це дівчинка, то нехай перший кине в мене камінь». Приблизно так само і в Льовочкіна.

Гадаю, ми з вами більше часу витратили на це інтерв’ю, ніж значить його вплив у партії.

Чи не означає Ваш тон, що саме Ви перемогли в партії? Що Ви її зараз контролюєте?

Я нічого не хочу контролювати. У мене є певна частина роботи на громадських засадах, яку мені доручив Віктор Федорович. І я її виконую. Я ніяких бонусів чи пільг не отримую, в уряд ніколи не входив.

А ви пам’ятаєте, що Юрій Бойко сказав про Віктора Януковича в інтерв’ю «Комсомольській правді» у 2005 році?

(«Було невиправдано з боку Леоніда Кучми призначення Віктора Януковича прем’єром. Це була помилка Леоніда Даниловича. Ні за морально-етичними якостями, ні за діловими Янукович не відповідав такому рангу. Усім було видно, що він не зможе керувати Україною. Як людина з таким минулим може представляти країну? Ось це відлякало людей». – Авт.).

Як же його взяли в Партію регіонів?

Це наша велика помилка. У світлі тих заяв, які він робив у 2005 році, це велика помилка.

Чи вважаєте, що Партія регіонів понесла репутаційні збитки через «РосУкрЕнерго»?

Так, репутаційні безумовно.

Найголовніше те, що Партія регіонів жодної копійки від «РосУкрЕнерго» не отримувала як спонсорство чи для виборчих кампаній.

Розмовляла Оксана Климончук