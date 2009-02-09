Розборка у ПР: «хлопчики» готові здати партію під БЮТ

Народний депутат України, заступник голови Партії регіонів Сергій ЛЬОВОЧКІН вважає, що “до певної міри” розгляд у парламенті питання про відставку уряду “не був своєчасним”.

Про це йдеться у його коментарі, переданому агентству УНІАН прес-службою депутата.

Він заперечив звинувачення на свою адресу, які розповсюджені у ЗМІ деякими членами Партії регіонів, що він форсував відставку Юлії ТИМОШЕНКО з посади прем’єр-міністра без консолідації необхідних 226 голосів депутатів.

С.ЛЬОВОЧКІН наголосив, що у випадку, якщо хтось наполягатиме, то він оприлюднить стенограму зборів фракції Партії регіонів, де йшлося про ініціювання відставки уряду, і “всі довідаються, хто ж насправді був автором ідеї, яку чомусь приписують мені і Юрію БОЙКУ”.

Як заявив С.ЛЬОВОЧКІН, “той, хто ініціював питання про відставку уряду в парламентській залі саме зараз, спрацював на користь БЮТ”. При цьому він не назвав жодних прізвищ.

За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, його з деякими членами Партії регіонів розділяють “не дрібниці, а те, що я виступаю проти створення коаліції на чужих, дискримінаційних для Партії регіонів та її виборців умовах, побудованої за чужими принципами”.

За його словами, йдеться фактично про приєднання до нинішньої “бездарної влади”, яка привела Україну до катастрофи. Він наголосив, що залишається “переконаним прихильником якнайшвидшої зміни влади в Україні”.

С.ЛЬОВОЧКІН зауважив, що “за нинішнім «трьопом» стоять особи, причетні до “брудних технологій” і програного суду в 2004 році, особи, які здавали партію Банковій у 2005 році, прикриваючись депутатськими мандатами, особи, які були задіяні у скуповуванні депутатів і в розвалі Верховної Ради в 2006-2007 роках, особи, забруднені корупцією і здирництвом в 2007 році, які перекуповували депутатів з коаліції БЮТ – НУ-НС, а потім на вкрадені при цьому гроші купували собі маєтки в Дубаях”. При цьому у коментарі він знову не уточнив, про кого йдеться.

С.ЛЬОВОЧКІН додав: “Ні для кого не секрет, що вони замішані у корупційних діях нинішньої влади, і що їх мета – отримати крісла в Кабінеті міністрів ТИМОШЕНКО”. “Задля крісел у Кабміні ТИМОШЕНКО ці хлопчики готові здати партію під БЮТ, відмовитися від партійних принципів”, - сказав він.

За словами депутата, якщо йому не вдастся перешкодити перетворенню Партії регіонів в “інструмент для заробляння брудних грошей для певної купки людей”, то він вживе “рішучі дії, тому що з такими людьми і з такими підходами мені не по дорозі”.