У САП заявили, що під час допиту Ляшко нецензурно обзивав детективів і прокурорів

Під час сьогоднішнього допиту лідер Радикальної партії Олег Ляшко вів себе зухвало та зверхньо по відношенню до детективів та прокурорів, обзиваючи їх нецензурними словами.

Як йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook, деталі допиту будуть оприлюднені після завершення досудового розслідування.

У САП зазначили, що підставою для виклику на допит є збір доказової бази щодо ймовірного факту незаконного збагачення.

«Це не перший виклик політиків та публічних осіб до САП та НАБУ на допити та інші слідчі дії, однак на відміну від шановного народного депутата-радикала, вони не роблять з візитів до антикорупційних органів шоу та не пишуть щогодини пости у соцмережах про політичний тиск та політичне замовлення їх недоторканних осіб», - зазначили у САП і додали, що напередодні допиту Ляшко влаштував у себе на сторінці у Facebook «цілу драму, яка дає підстави задуматися — а до чого така піар-активність?».

В повідомленні САП сказано, що «цей виклик на допит виявив ще один зовсім не партійний розподіл в українському політикумі: між успішними в спорті, бізнесі, мистецтві українцями, які добилися результатів своєю працею та "професійними політиками", які є депутатами чотирьох і більше скликань з доволі скромною заробітною платою».

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«Проте, саме ці "професійні політики" подекуди демонструють надмірно розкішне життя на широку ногу — елітна нерухомість в престижних місцях, дорогі автівки та відпочинок в екзотичних країнах, недоступний їх виборцям», - зазначається в повідомленні.

САП повідомляє, що дійсно, за результатами опрацювання матеріалів ЗМІ, внесла відомості до ЄРДР за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави — народним депутатом України — у власність активів у значному розмірі за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу України.

«Власне з метою встановлення чи спростування факту незаконності отримання вказаного майна антикорупційними органами й розпочато провадження, оскільки попередньо отримана інформація є достатньою для внесення відомостей до ЄРДР», - сказано в повідомленні.

САП зазначає, що «питання щодо доведеності вини чи невинуватості особи і є функцією органів досудового розслідування (НАБУ) та прокурорів САП» і тому « твердження депутата Ляшка про начебто замовний характер розслідування та визначеність вини є безпідставними та передчасними».

«Вкотре вважаємо за необхідне зазначити та нагадати шановним політикам — для новостворених антикорупційних органів немає недоторканних і ми керуємося виключно законом», - наголошує САП.