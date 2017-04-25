Справа про незаконне збагачення Ляшка: нардеп погрожує Холодницькому кримінальною відповідальністю

Голова Радикальної партії Олег Ляшко заявляє, що планує довести необґрунтованість відкриття кримінального провадження щодо його незаконно збагачення й погрожує керівнику САП Назару Холодницькому та прокурорам притягненням до відповідальності за нібито виконання ними «політичного замовлення».

Про це він сказав у коментарі журналістам після допиту у Національному антикорупційному бюро України.

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«Ми доведемо необґрунтованість цих звинувачень і притягнемо і Холодницького до відповідальності, і тих прокурорів, які виконують незаконне замовлення», - сказав Ляшко.

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Він наголосив на необхідності якнайшвидшого призначення незалежних аудиторів діяльності НАБУ. За словами Ляшка, під час аудиту САП і НАБУ мають бути «предметом розслідування, в тому числі й виконання політичних замовлень, і порушення вигаданих кримінальних проваджень як, зокрема, щодо мене…».

«Я вимагаю від Холодницького, якщо вони ту справу, яку вони проти мене незаконно порушили, якщо вони не можуть навести факти порушень мною закону, Холодницький має подати у відставку. Більше того - я притягну його відповідальності за зловживання посадовим становищем, тому що прокурор не має права порушувати кримінальні провадження без фактів порушення закону і без достатніх на те підстав», - сказав Ляшко.

За словами Ляшка, на допиті його переконували, що проти нього немає кримінального провадження, «справа порушена за фактом незаконного збагачення».

Ляшко також додав, що його допитували як свідка.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ писали про придбання Ляшком будинку площею 550 кв. м і двох земельних ділянок загальною площею 0,6 га і вартістю 15 млн грн у смт Козин Київської області.

24 квітня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що антикорупційна прокуратура передала до бюро справу щодо незаконного збагачення Ляшка.

«З антикорупційної прокуратури дійсно надійшла справа щодо незаконного збагачення. Але вона тільки надійшла, я не готовий сказати, що там відбувається по тій справі», - зазначив він, відповідаючи на запитання, чи відкрило НАБУ провадження щодо нерухомості Ляшка.