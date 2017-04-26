Лукашенко озвучив позицію Білорусі щодо ситуації в Україні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевняє у підтримці України і заявляє, що позиція Білорусі щодо ситуації в Україні - "мир, мир і лише мир". Про це він заявив під час спільних з президентом України Петром Порошенко заходів у зв’язку з черговими роковинами аварії на Чорнобильській АЕС.

"Петро Олексійович, мабуть, все-таки доречно пов'язав те, що відбулася катастрофа тут (на ЧАЕС - УНІАН) багато років тому, з тим, що відбувається у нашому європейському регіоні, в тому числі - і в нашому регіоні. Петро Олексійович і весь український народ знає і нашу позицію в цьому відношенні: мир, мир і лише мир. Українці ніколи не були для білорусів чужими людьми. Хто нас може роз'єднати? Ніхто!", - заявив Лукашенко.

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Також він запевнив президента України, що Білорусь і надалі готова допомагати у врегулюванні ситуації в Україні: "Ми будемо працювати лише заради миру. У нас немає іншої мети. Нам якомога швидше потрібно припинити ці "мєждуусобниє драчкі", припинити з’ясовувати відносини зі зброєю. Будьте певні, ми будемо працювати і надалі. Скажіть, що ми ще можемо зробити, і ми це обов’язково зробимо", - наголосив президент Білорусі.

Він також нагадав Порошенку, що Білорусь вже бере участь у врегулюванні ситуації щодо України: "Ви мені не зможете дорікнути, що я не виконав хоча б одне ваше доручення чи прохання в міжнародному плані, в роботі Контактної групи, коли ви попросили забезпечити її роботу".