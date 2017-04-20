Місія ОБСЄ назвала основні фактори ризику, що спричинюють насильство на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що минулого тижня фіксувала численні порушення режиму припинення вогню на сході України. Також Місія відзначила основні фактори ризику, що спричинюють насильство на сході України.

Про це йдеться у тематичному звіті місії станом на 19 квітня, який опубліковано сьогодні на сайті ОБСЄ.

«Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні продовжує щодня фіксувати численні порушення режиму припинення вогню, відзначаючи періоди ситуативного затишшя між бойовими діями, після того як на засіданнях Тристоронньої контактної групи у Мінську від 29 березня і 12 квітня було відновлено зобов’язання щодо дотримання режиму припинення вогню і відведення озброєнь. Наприклад, 8 квітня спостерігачі констатували близько 1700 порушень режиму припинення вогню. Наступного дня ця кількість склала лише орієнтовно 650, а 10 квітня вона знову зросла до приблизно 1200 порушень», - йдеться у звіті.

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«Місія відзначила основні фактори ризику, що спричинюють насильство, а саме: близькість розташування сил і засобів та наявність забороненого озброєння у зоні безпеки. Слід зауважити, що з 5 квітня СММ відзначала скупчення озброєння на аеродромі на південно-східній околиці підконтрольного так званій «ЛНР» Луганська, в тому числі 7 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), 17 гаубиць і 7 танків. 15 квітня в підконтрольних уряду районах було зафіксовано 6 РСЗВ біля Добропілля і 18 РСЗВ у Лимані, а також 17 квітня — 12 протитанкових гармат біля Сєвєродонецька», - зазначають спостерігачі.

Також у звіті наголошується, що місія неодноразово стикалася із загрозами безпеці, коли поблизу патрулів СММ лунали вибухи.